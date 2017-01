Frankfurt - Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent sei am Morgen bis auf gut 55 USD je Barrel, WTI unter 53 USD je Barrel gefallen. Bereits am Freitag seien die Ölpreise mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Der Preisanstieg von Brent auf mehr als 56 USD je Barrel am vergangenen Donnerstag habe sich somit als kurzlebig erwiesen.

