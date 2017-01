Der Autor des "Gloom Boom Doom"-Reports, Marc Faber, glaubt, dass sich die jüngste Trump-Rally auf lange Sicht ins Gegenteil verkehren wird. "Jeder mit einem Gehirn" wird seine US-Werte jetzt so langsam überdenken, hieß es am Montag von dem bärigen Börsenprofi. Zugegeben, so eine Faber-Nachricht stimmt selten extrem optimistisch. ...

