Der amtierende US-Präsident macht ernst mit seiner Devise "America First". Wer nicht in den USA produziert muss künftig mit Strafzöllen bei der Einfuhr von Waren in die USA rechnen. Hiervon betroffen sein, könnten auch deutsche Unternehmen, einen kleinen Vorgeschmack hat - zumindest verbal - BMW bereits erhalten. Wie sind vor diesem Hintergrund die aktuellen Aussichten für die deutsche Wirtschaft bewerten? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.