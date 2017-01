Berlin (ots) - Wolfgang Steiger: EU-Kommission und EZB im Vergleich zu IWF zu lasch im Umgang mit Regierung Tspiras



Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. befürwortet ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro nach den weiteren Verzögerungen bei den Reformen und den Zweifeln des IWF an einer weiteren Beteiligung an der Rettung des Landes. "Die Regierung Tsipras führt die europäischen Institutionen seit Monaten an der Nase herum, indem feste Reformzusagen verschleppt werden. EU-Kommission und EZB gehen mit Athen zu lasch um. Deshalb brauchen wir weiterhin den IWF als Partner. Denn er ist mit seiner Außensicht objektiver und damit strenger. Finanziell ist seine Beteiligung dagegen ohnehin ziemlich gering", unterstreicht Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates.



Wolfgang Steiger weiter: "Wir sollten uns eher von Griechenland aus dem Euro verabschieden als vom IWF als Rettungspartner. Denn wir brauchen den IWF auch noch für die mögliche Rettung anderer Euro-Länder mit im Boot."



