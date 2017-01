Bahnchef Rüdiger Grube tritt zurück. Grund war ein Streit mit dem Aufsichtsrat über die Vertragsverlängerung. Der Abgang trifft den Konzern in einer schwierigen Phase. Und nun? Wir haben die wichtigsten Antworten.

Was ist passiert?

Bahnchef Rüdiger Grube hat am Montag überraschend seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Es gab Streit um die Vertragsverlängerung. Grube wollte drei Jahre lang weitermachen. Das sei ihm vom Aufsichtsrat versprochen worden, behauptet Grube. Im Gegenzug habe er auf eine Gehaltserhöhung und eine Abfindung im Falle eines vorzeitigen Abgangs verzichtet. Doch in der Aufsichtsratssitzung des Staatskonzerns am Montag habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre als Vorstandschef geben wollen, hieß es.

Was bedeutet der Schritt?

Grubes Rückzug kommt unerwartet und trifft das Unternehmen in einer schwierigen Phase. So richtig zufrieden war der Aufsichtsrat zwar nie mit der Leistung des Bahnchefs. Allerdings hat Grube vor einem Jahr ein wichtiges Reformprogramm angestoßen. Die Kontrolleure (und viele Experten außerhalb des Bahnkonzerns) halten die darin definierten Maßnahmen für richtig, um den Konzern wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

So sollen etwa die Prozesse an den Bahnhöfen verbessert werden. Außerdem investiert das Unternehmen viel Geld in die Sauberkeit und technische Verlässlichkeit der Züge. Grube wollte für all die Maßnahmen die Gesamtverantwortung übernehmen. Er selbst ging davon aus, dafür drei Jahre lang Zeit zu bekommen. Der Aufsichtsrat wollte ihm nur zwei Jahre extra geben. Nach Grubes sofortigem Rücktritt bleibt die Frage, wer seine Rolle übernehmen soll. Interimsmäßig übernimmt zunächst der Finanzvorstand Richard Lutz den Job des Vorstandsvorsitzenden.

Was sagen die Bahn-Vertreter?

Die Deutsche Bahn erklärt kurz und knapp: "Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat heute einstimmig der Bitte von Dr. Rüdiger Grube entsprochen, mit sofortiger Wirkung seine Bestellung zum DB-Vorstandsvorsitzenden aufzuheben und seinen laufenden Vertrag durch eine Auflösungsvereinbarung zu beenden." Die entsprechenden Ausstiegsmodalitäten würden nun mit Grube vereinbart. Der Aufsichtsratsvorsitzender Utz-Hellmuth Felcht würdigt die Leistung von Grube: "Herr Dr. Rüdiger Grube hat sich bleibende Verdienste erworben, gerade auch im Hinblick auf die Zukunftssicherung der DB. Die Digitalisierung der DB ist ebenso mit seinem Namen verbunden wie das Qualitätsprogramm ‚Zukunft Bahn'."

Gleichzeitig lassen sich aus den Botschaften aus dem Aufsichtsrat aber auch Wut und Enttäuschung herauslesen. Alexander Kirchner, der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), sagt: "Wir nehmen die Entscheidung von Herrn Dr. Grube zur Kenntnis und danken ihm für sein Engagement. Nun gilt es, schnell einen geeigneten Nachfolger zu

