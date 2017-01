Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Uniper auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. In Großbritannien anstehende Kapazitätsauktionen seien für die Versorgerbranche ein wichtiges Ereignis, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Branchenstudie vom Montag. Die Eon-Kraftwerkstochter Uniper dürfte neben RWE und Centrica am meisten von potenziell höheren Zahlungen profitieren./tih/la

ISIN: DE000UNSE018