Bad Marienberg - Angela Merkel sollte baldmöglichst dem Beispiel der britischen Premierministerin May folgen und in die USA reisen, so der FDP-Bundesvorsitzende, Christian Lindner, in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Als deutsche Bundeskanzlerin, aber auch als amtierende G20-Vorsitzende muss sie das direkte Gespräch mit dem US-Präsidenten suchen.

