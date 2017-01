Wallisellen - Mit NoisyPeak wird das 1000ste Schweizer Startup Teil des Microsoft-Förderprogramms BizSpark. Auch traditionelle Softwarefirmen erhalten aktive Unterstützung, um innovative Cloud-basierte Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Microsoft setzt auf Innovation und Technologie «made in Switzerland». Neun Jahre nach Lancierung wurde mit NoisyPeak das 1000ste Schweizer Startup ins Microsoft Förderprogramm BizSpark aufgenommen. Die Westschweizer Pioniere haben sich auf Video-Transkodierung in ultra-hoher Qualität spezialisiert. Content-Anbieter oder Telekombetreiber können diesen Service in der Cloud oder im lokalen Rechenzentrum betreiben.

Wichtiger Bestandteil des Microsoft-Förderprogramms sind die regelmässig stattfindenden BizSpark Mountain-Camps. Dort bekommen Startups die Möglichkeit in Zusammenarbeit ...

