ROUNDUP 2/'HB': Allianz liebäugelt mit QBE - Australischer Versicherer blockt ab

DÜSSELDORF - Die Allianz ist einem Bericht zufolge am australischen Versicherer QBE interessiert. Die Münchner befänden sich in informellen Gesprächen mit dem australischen Unternehmen, berichtete das "Handelsblatt" (HB/Montagausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise. Das möglicherweise umworbene Unternehmen wiegelte aber in einer Pflichtmitteilung an den australische Börsenbetreiber ab. Es gebe keine Verhandlungen mit der Allianz oder einem anderen potenziellen Käufer. Ein Allianz-Sprecher sagte, der Dax-Konzern wolle sich an Marktgerüchten nicht beteiligen.

ROUNDUP 2: Bahnchef Grube geht - Überraschender Wechsel beim Bundeskonzern

BERLIN - Bahnchef Rüdiger Grube ist im Streit um eine Vertragsverlängerung am Montag zurückgetreten. Vorübergehend führt Finanzchef Richard Lutz den Bundeskonzern, ein Nachfolger soll zeitnah gefunden werden, wie die Bahn nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Darin waren Differenzen über die geplante Verlängerung für Grube zu Tage getreten. Der Vertrag lief noch bis Dezember. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen erfuhr, warf Grube dem Kontrollgremium vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben.

ROUNDUP: Volkswagen überholt Toyota als größten Autobauer der Welt

TOKIO/WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern ist im vorigen Jahr als größter Autobauer der Welt an Toyota vorbeigezogen. Nach am Montag vorgelegten Daten verkaufte die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagen-Anbieter Daihatsu Motor und der Nutzfahrzeug-Hersteller Hino Motors gehören, 2016 insgesamt 10,17 Millionen Fahrzeuge. Das ist ein knapper Anstieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wirecard schafft dank Online-Shoppingboom Umsatzmilliarde

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat dank des Shoppingbooms im Internet erstmals die Milliardengrenze beim Umsatz geknackt. Im zurückliegenden Jahr legten die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen um rund ein Drittel auf 1,03 Milliarden Euro zu, wie der TecDax -Konzern überraschend am Montag in Aschheim bei München mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 307,4 Millionen Euro. Damit erfüllte Wirecard die im Oktober angehobene Gewinnprognose und liegt etwas besser als von Analysten geschätzt.

ROUNDUP: Sartorius will nach Gewinnsprung noch mehr verdienen - Aktie gibt nach

GÖTTINGEN - Die Nachfrageentwicklung nach Einwegprodukten zur Herstellung von Biopharmazeutika hat dem Labor- und Pharmazulieferer Sartorius 2016 einen Gewinn- und Umsatzsprung beschert. Zudem profitierte das im TecDax notierte Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz sei nach ersten Berechnungen wechselkursbereinigt um gut 18 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro geklettert, teilte Sartorius am Montag mit. Zum Zuwachs hätten alle Regionen beigetragen. In Asien profitierte die Gesellschaft insbesondere von der Auslieferung einiger größerer Zubehör-Aufträge.

ROUNDUP: Kartellamt erlaubt Miet-Deal zwischen Lufthansa und Air Berlin

BONN/FRANKFURT/BERLIN - Die Lufthansa darf von Air Berlin wie geplant einen Teil der Flotte samt Besatzung mieten. Das Bundeskartellamt gab am Montag den sogenannten Wetlease-Vertrag zwischen Deutschlands größter und zweitgrößter Fluggesellschaft frei, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Die Lufthansa mietet dabei von ihrer seit Jahren kriselnden Rivalin 38 Airbus-Jets , von denen der Großteil demnächst für die Lufthansa-Billigmarke Eurowings an den Start gehen soll. Fünf Maschinen sind für die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines vorgesehen.

Bundesregierung erteilt Osram Genehmigung für Lampensparten-Verkauf nach China

MÜNCHEN/BERLIN - Der Lichtkonzern Osram hat von der deutschen Bundesregierung eine Genehmigung für den Verkauf seiner Lampensparte nach China bekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe dem Vorhaben eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt, sagte ein Sprecher des im MDax notierten Münchener Konzerns am Montag.

Citigroup zieht sich aus Hypotheken-Servicegeschäft in den USA zurück

FRANKFURT - Die US-Großbank Citigroup steigt aus einem Teil ihres Hypothekengeschäfts in der Heimat aus. Die sogenannten Servicing Operations würden abgestoßen, teilte der Konzern am Montag am Sitz in New York mit. Die Citigroup konzentriere sich künftig auf die Vergabe neuer Hauskredite.

Sony mit Riesen-Abschreibung im Film-Geschäft

TOKIO - Sony schätzt die Gewinnaussichten in seinem Film-Geschäft inzwischen so viel schlechter als bisher ein, dass eine Wertberichtigung von umgerechnet über 900 Millionen Euro fällig wurde. Die Abschreibung spiegele vor allem das schnellere Schrumpfen des Heimvideo-Marktes wider, erklärte Sony am Montag.

ROUNDUP: Butlers in Schwierigkeiten

KÖLN - Die Einrichtungskette Butlers ist in Schwierigkeiten. Das Unternehmen stellte beim Kölner Amtsgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Ziel des Schrittes sei die Erhaltung und nachhaltige Sanierung der 1999 gegründeten Filialkette, betonte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Jörg Bornheimer am Montag. Butlers beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit rund 1 000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland betreibt die Kette 94 Filialen. Weitere Geschäfte gibt es in Österreich, Großbritannien und der Schweiz.

Kreise: Früherer SAP-Co-Chef Snabe soll neuer Siemens-Chefaufseher werden

MÜNCHEN - Der frühere SAP -Co-Chef Jim Hagemann Snabe soll neuer Aufsichtsratschef des Elektrokonzerns Siemens werden. Der amtierende Siemens-Chefaufseher Gerhard Cromme werde den 51-jährigen Dänen auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (1. Februar) zu seinem Nachfolger küren, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. Auch das "Manager Magazin" berichtete über die Personalie. Crommes Amtszeit läuft noch bis zur Hauptversammlung 2018.

Weitere Meldungen -Kind zu RB-Leipzig-Modell: 'Umgehungstatbestand' -Kind will dieses Jahr Mehrheit an Hannovers Profifußball-Gesellschaft -Schlichtung zwischen Lufthansa und Piloten vor Abschluss -WTO urteilt für EU wegen russischer Strafzölle für Kleinlaster -Dobrindt: Grubes Rücktritt war nicht abzusehen -Finanzierung für Produktionsstart bei insolventer Mifa steht -ROUNDUP/'HB': Italienischer Textildiscounter OVS eröffnet Läden in Deutschland -Süß, salzig, scharf und knusprig - Süßwarenmesse ISM gestartet -SAP-Finanzchef warnt vor Risiken von EU-Datenschutzregeln -Gründer von 'Pac-Man'-Firma Namco gestorben -Studie: Weniger Wachstum für deutsche Autobauer in China -ROUNDUP: Export und Fußball-EM retten Brauern den Absatz -Gute Zeiten für Dividendenjäger: Rekordausschüttung erwartet -Vodafone erwägt Fusion der indischen Tochter mit Idea Cellular -Satellit aus Deutschland im Weltraum angekommen -Verdi verlangt 'überzeugendes Angebot' der Länder bei Tarifrunde -Ein Jahr Kampf gegen das Kleinstgeld: Kleve zieht gemischte Bilanz -Umwelthilfe verklagt Ikea wegen Elektroschrott-Rücknahme -Verbraucher finden deutsche Innenstädte nur 'befriedigend' -Porsche ruft für Schraubentausch rund 16 400 Autos in die Werkstatt -Investorensuche für Modehauskette Wöhrl geht in entscheidende Phase -Merck-Chef: Höhere Synergien bei Sigma-Aldrich als geplant -VW-Konzern ruft in USA 600 000 Autos zurück - viele Audis betroffen -Pro Generika: Politik tut zu wenig für Bio-Nachahmerarzneien -Intesa: Generali-Übernahme nicht auf Tagesordnung in kommender Woche -ROUNDUP/Hyperloop-Wettbewerb: Studenten der TU München mit schnellster Kapsel -GFT Technologies künftig unter weiblicher Führung -Trumps Einreiseverbote beunruhigen US-Konzerne -Steigende Konzentration und weniger Strecken auf dem Fernbusmarkt -ROUNDUP: Verbraucherschützer verklagen WhatsApp wegen Datenweitergabe -ROUNDUP: Elektrotankstellen-Netz an deutschen Autobahnen zu 25 Prozent fertig -Thüringen will Energienetze wieder selbst regulieren -Autozulieferer Rege insolvent -BMW-Vorstandschef: Auslandswerke 'unser größtes politisches Kapital' -Höhere Umsätze für Grüne-Woche-Aussteller -'Spiegel': ADAC kritisiert Dobrindts Maut als 'unnötige Entscheidung' -Brüssel verlangt im Abgasstreit mit Rom bis Ende Februar Antworten -Autozulieferer Mahle verkauft Schmiedewerke -Siemens erhält Auftrag für Zugsparte aus Österreich -Egyptair: Reise in die USA mit Greencard weiterhin möglich -Ölkonzern Shell will europäische Tankstellen mit Ladestationen aufrüsten -Lübecker Hafen mit deutlich weniger Umschlag als im Vorjahr -Pumpenhersteller KSB macht weniger Umsatz -Hendricks verzichtet auf Interneteinkäufe und Plastiktüten -ZDF-Chefredakteur setzt auf Standhalten gegen Stimmungsmache -Trumps Einreiseverbot und die Folgen -Neue Streiks bei British Airways und Londoner U-Bahn angekündigt -UN-Klimachefin warnt Trump vor Ausstieg aus Klimaabkommen -Streamingdienst DAZN sichert sich Rechte an Davis Cup und Fed Cup -Etwas weniger Interesse an der 'Boot'

