Indexzertifikate auf neue Mitglieder der DAX-Familie

Vielen Investoren ist es längst aufgefallen. Ein Großteil der Emittenten stellt für Indexzertifikate auf die Performanceindizes von DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® nur noch Rücknahmepreise. Der Grund: "Aktientransaktionen in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Dividendenstichtag sind ein alljährlich zur sogenannten Dividendensaison wiederkehrendes Phänomen. Die steuerliche Einordnung kurzfristiger Aktiengeschäfte über den Dividendenstichtag wirft spätestens seit den 1990er Jahren immer neue Streitfragen auf," heißt es in einem Aufsatz "Steueranrechnung aus belieferten Aktiengeschäften über den Dividendenstichtag (Cum/Cum)" von Altvater/Buchholz. Dem Fiskus entgingen durch diese Geschäfte jährlich Steuereinnahmen in erheblichem Umfang. Die Bundesregierung hat 2016 reagiert und die Anrechnungsvorschriften für Kapitalertragsteuer bei Geschäften mit deutschen Aktien über den Dividendenstichtag verschärft. Hiervon sind auch die Emittenten der Indexzertifikate betroffen. Sie können seit der Gesetzesänderung in 2016 die auf Dividendenzahlungen anfallende Kapitalertragsteuer nicht mehr in vollem Umfang anrechnen, das heißt sich erstatten lassen. Die Steuer wird hierdurch zum Kostenfaktor.

Da im Performanceindex die vollständige Dividende berücksichtigt wird, der Emittent allerdings einen Teil der Dividende als Steuer/Solidaritätszuschlag nicht mehr anrechnen kann beziehungsweise diesen nicht mehr erstattet bekommt, ist der Verkauf der Indexprodukte auf die Performanceindizes somit nicht mehr möglich.

Ende November 2016 hat die Deutsche Börse DAX® (Net Return) Index, MDAX® (Net Return) Index, TecDAX® (Net Return) Index und SDAX® (Net Return) Index lanciert. Bei den Net Return-Indizes werden Dividenden und Bonuszahlungen an die Aktionäre, im Gegensatz zu Performance-Indizes, nicht vollständig, sondern als Nettodividende, das heißt die Dividende abzüglich der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags, in den Index reinvestiert. Hierdurch wird der Kostenfaktor "Steuern" berücksichtigt.

HypoVereinsbank onemarkets hat kürzlich Indexzertifikate auf die neuen DAX-Mitglieder begeben.

Index Zertifikate für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Bewertungstag

DAX® (Net Return) Index HU8KUA 108,37 Open End MDAX® (Net Return) Index HU8KUB 108,74 Open End TecDAX® (Net Return) Index HU686H 101,23 Open End SDAX® (Net Return) Index HU8KUC 107,68 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2017; 15:11Uhr

