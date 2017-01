Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben dürften die Aktienkurse an der Wall Street am Montag in eine ereignisreiche Woche starten. Neben wichtigen Konjunkturdaten und Ergebnissen aus dem Unternehmenssektor, unter anderem von Apple, Facebook und Amazon, steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch im Fokus. Es ist das erste Treffen der US-Notenbanker nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen im Eilverfahren angeordneten Dekreten. Zudem werde es spannend sein zu beobachten, ob der Dow-Jones-Index das erst in der vergangenen Woche eroberte Niveau von 20.000 Punkten verteidigen könne, heißt es. Aktuell deutet der S&P-500-Future auf einen etwas leichteren Handelsstart hin.

"Auch wenn der Markt davon ausgeht, dass der Trump-Wahlsieg zu einem höheren US-Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 führen wird, dürfte die Volatilität weiter ein wichtiger Faktor bleiben", heißt es von den Strategen der Deutschen Bank. "Derzeit gibt es zu viele Unsicherheiten, unbekannte Faktoren und politische Änderungen", ergänzen die Marktteilnehmer.

Wenig Impulse zu Wochenbeginn

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn noch sehr übersichtlich, es wurden lediglich die persönlichen Ausgaben und Einnahmen für Dezember bekannt gegeben. Demnach gaben die US-Verbraucher im Dezember etwas mehr aus. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,5 Prozent und trafen damit die Erwartungen der Ökonomen. Für die Einkommen wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent vermeldet, während Volkswirte mit einer Zunahme um 0,4 Prozent gerechnet hatten.

Wenig Bewegung gibt es bei den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Hier sind die Blicke vor allem auf die Fed-Sitzung im Wochenverlauf gerichtet. Highlight bei den US-Konjunkturdaten ist der Arbeitsmarktbericht für Januar am Freitag. Aber auch die Entwicklungen im Weißen Haus werden aufmerksam verfolgt. Sollten die Unsicherheiten weiter zunehmen, sei mit einer verstärkten Suche der Anleger nach Sicherheit zu rechnen, so ein Teilnehmer. Der Goldpreis legt um 0,1 Prozent auf 1.193 Dollar zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich unverändert bei 2,49 Prozent.

Am Devisenmarkt gibt der Euro deutlicher nach und fällt auf den tiefsten Stand seit rund zwei Wochen. Die Inflation in Deutschland ist einer ersten Schätzung zufolge nicht so stark gestiegen wie erwartet. Die harmonisierten Verbraucherpreise sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen, erwartet wurde von Volkswirten dagegen ein Plus von 2,1 Prozent.

"Angesichts der fast doppelt so hohen Ölpreise wie vor einem Jahr ist das eine Überraschung. Wir hatten eine Inflationsrate mit einer 2 vor dem Komma erwartet", so Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Förderbank KfW. Vor diesem Hintergrund rechnet Zeuner damit, dass die Europäische Zentralbank an ihrer lockeren Geldpolitik vorerst festhalten wird. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung mit 1,0637 Dollar um, nach einem Tageshoch bei 1,0740 Dollar.

Die Ölpreise stabilisieren sich nach dem Rückgang zum Wochenausklang. Weiter steht die beschlossene Opec-Förderkürzung und deren Umsetzung im Fokus. Der erneute Anstieg der US-Ölförderanlagen sorgt dagegen weiter nicht für Beunruhigung. "Die Preise werden sich zunehmend stabilisieren, doch mit der weiter steigenden Zahl an US-Förderanlagen dürften sich diese in einem engen Rahmen bewegen", so Analyst Gnanasekar Thiagarajan von Commtrendz Risk Management. Der Preis für ein Barrel WTI gibt um 0,1 Prozent auf 53,13 Dollar nach. Für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 55,43 Dollar nach unten.

Delta Airlines mit Abgaben nach technischen Problemen

Auch auf der Unternehmensseite gibt es zum Wochenstart nur wenige Nachrichten. Unter Druck steht vorbörslich die Aktie von Delta Airlines, nachdem technische Probleme am Wochenende zum Ausfall einer Vielzahl von Flügen geführt haben. Die Titel fallen um 1,7 Prozent zurück.

Die Aktien der Citigroup verlieren 1,0 Prozent. Die Bank strafft ihre Aktivitäten weiter. Am Montag kündigte die US-Großbank an, das Hypothekenservicing-Geschäft bis Ende 2018 zu verkaufen. Der Schritt soll die Kosten im Bereich CitiMortgage senken und zu einer besseren Rendite führen. Citigroup erwartet wegen des Verkaufs im ersten Quartal eine Vorsteuerbelastung von etwa 400 Millionen Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,22 0,8 1,22 2,2 5 Jahre 1,94 -0,3 1,94 1,7 7 Jahre 2,28 -0,5 2,29 3,4 10 Jahre 2,49 0,4 2,48 4,2 30 Jahre 3,08 1,8 3,06 1,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0637 -0,72% 1,0715 1,0694 +1,1% EUR/JPY 121,7248 -0,94% 122,8761 123,06 -0,6% EUR/CHF 1,0662 -0,30% 1,0694 1,0685 -0,5% EUR/GBP 0,8492 -0,39% 0,8528 1,1717 -0,4% USD/JPY 114,45 -0,21% 114,68 115,07 -2,1% GBP/USD 1,2525 -0,30% 1,2563 1,2530 +1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 53,17 -0,1% -0,04 -2,8% Brent/ICE 55,43 55,52 -0,2% -0,09 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.192,86 1.191,10 +0,1% +1,76 +3,6% Silber (Spot) 17,17 17,14 +0,2% +0,03 +7,8% Platin (Spot) 980,75 984,65 -0,4% -3,90 +8,5% Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,9% -0,02 +6,4% ===

