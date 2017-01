Butlers hat Insolvenz angemeldet. Jörg Bornheimer soll das Unternehmen sanieren. Das ist nicht so leicht. Denn unter einer drohenden Pleite leidet die Marke. Und eine Markenpolitur ist teuer.

Die Einrichtungskette Butlers mit ihren rund 1000 Mitarbeitern ist insolvent. Am Montag stellte die Geschäftsführung um Firmengründer Wilhelm Josten den Insolvenzantrag. Jörg Bornheimer von der Wirtschaftskanzlei Görg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das bestätigte ein Sprecher der WirtschaftsWoche. Ziel sei die Sanierung des Unternehmens. "Wir wollen die Chance nutzen, mit den Instrumenten der Insolvenzordnung das Handelsgeschäft so reibungslos wie möglich fortzuführen und uns markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren", sagte Bornheimer.

Für Josten und Bornheimer wird das ein hartes Stück Arbeit. Denn in einer solchen Umbauphase kann vieles schief gehen.

Kunden verunsichert, Image leidet

Gerät ein Unternehmen in Schieflage, stellen sich Kunden unweigerlich Fragen: Sollte man noch Waren bestellen oder ist dann das Geld futsch? Kann man defekte Möbel noch umtauschen?

Auch das Markenimage leidet. "Es gibt zwei Fälle: Entweder steckt das Unternehmen in einer Krise, die unabhängig von der Marke ist oder die Marke hat die Krise ausgelöst", sagt Jörg Bürkle. Er ist Dozent an der FH Kufstein und unterstützt als Interim Manager internationale Unternehmen bei Restrukturierungen. So hat er beispielsweise BlackBerry in der Umstrukturierungsphase begleitet.

Er gibt ein Beispiel: "Hugo Boss beispielsweise ist als Marke nicht mehr intakt, weil das Unternehmen für sein Wachstum die Marke ausgeweidet hat und das einstige Image, eine elegante, hochpreisige Herrenmarke zu sein, ausverkauft hat. Bei Gerry Weber sieht es anders aus. Das Unternehmen ist stark gewachsen, hat Hallhuber dazu gekauft und ...

