Die Insolvenz von Butlers überrascht die Branche. Doch die Einrichtungskette kämpft bereits seit 2015 ums Überleben, die Banken machen seit Monaten Druck. Die wichtigsten Aufgaben des Insolvenzverwalters.

Weihnachten 2016 war die Butlers-Welt noch im Lot - zumindest offiziell. Pünktlich vor dem Fest präsentierte die Einrichtungskette ihre neue "Boutique". Die Kunden, so die frohe PR-Botschaft, dürften sich nicht mehr nur durch das traditionelle Angebot rund ums Wohnen shoppen, sondern könnten fortan online und in den Filialen auch Ledertaschen und passende Accessoires nebst winterlichen Strickartikeln kaufen.

Allein, die Weihnachtsoffensive zündete nicht recht. Am vergangenen Freitag hat die Geschäftsführung um Firmengründer Wilhelm Josten beim Amtsgericht Köln Insolvenzantrag gestellt. Als Berater war dabei der Insolvenzspezialist Jens M. Schmidt von Runkel Schneider Weber im Einsatz. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Jörg Bornheimer bestellt. Er gilt als erfahrener Sanierer und Insolvenzrechtler und steuerte unter anderem die ehemalige Otto-Tochter Technik Service 24 und den Südhessischen Klinikverbund (SHK) durch die Insolvenz. Bornheimer ist Partner der Wirtschaftssozietät Görg, die im Ranking von WirtschaftsWoche und STP Portal regelmäßig unter den Top 10 der führenden Insolvenzkanzleien auftaucht.

Nun muss Bornheimer bei Butlers retten, was zu retten ist. "Wir wollen die Chance nutzen, mit den Instrumenten der Insolvenzordnung das Handelsgeschäft so reibungslos wie möglich fortzuführen und uns markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren", erklärte er in einem Statement am Montag. Ziel sei demnach ein sogenannten Insolvenzplanverfahren, bei dem zumindest der Kern des Unternehmens erhalten werden kann. Der Zeitdruck dafür ist hoch. Zwar sind die Gehälter der rund 1000 Mitarbeiter durch das Insolvenzausfallgeld bis einschließlich ...

