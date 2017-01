BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die Einreisepolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump erneut kritisiert. "Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terror rechtfertigt in keiner Weise einen Generalverdacht gegen Menschen bestimmten Glaubens, in diesem Falle gegen Menschen muslimischen Glaubens oder Menschen einer bestimmten Herkunft", sagte Merkel am Montag in Berlin. Trumps Vorgehen widerspreche den Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation.

Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt "setzen alles daran, für die betroffenen Doppelstaatler die rechtliche Lage zu klären und deren Interessen mit Nachdruck zu vertreten, das heißt, Rechtssicherheit zu bekommen", sagte Merkel. Dazu sei man auch mit den europäischen Partnern im engen Gespräch.

Merkel hatte bereits am Wochenende die von Trump ausgesprochenen Einreiseverbote kritisiert. Dieser hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 09:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.