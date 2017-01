Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Augsburg (pts029/30.01.2017/15:05) - Anwendungen sind die Bausteine der digitalen Transformation. Sie erwecken neue Geschäftsmodelle zum Leben und sind damit die kritischen Faktoren aller Digitalisierungs- und Industrie-4.0-Projekte. Kein Wunder, dass Software-Entwickler gefragt sind wie nie: Kaum eine Branche, die nicht händeringend nach qualifizierten Entwickler-Ressourcen sucht. Um Entscheider in den Unternehmen zu allen aktuellen Facetten der Anwendungs-Entwicklung, wie z.B. Apps, Agile-Entwicklung und DevOps, dediziert informieren zu können, starten die Vogel IT-Medien ein neues Portal, das sich ausschließlich diesen Themen widmet: Dev-Insider, das Developer-Fachportal zu Software-Entwicklung und -betrieb. "Software-Entwicklung ist die perfekte Ergänzung unserer bestehenden sechs Insider-Portale, die sich schwerpunktmäßig eher in den Bereichen Infrastruktur- und Datenmanagement bewegen", so Werner Nieberle, Geschäftsführer der Vogel IT-Medien. Die Leser erfahren hier alles, was sie in der Cloud-Ära wissen müssen, um Software-Projekte richtig anzustoßen, zu steuern sowie in hoher Qualität und Zuverlässigkeit zu testen und zu betreiben. Dev-Insider liefert hierzu einen praxisbezogenen Mix aus Fachbeiträgen renommierter Experten, Entwickler und IT-Journalisten. Chefredakteur von Dev-Insider ist Stephan Augsten, der seit 2006 bei den Insider-Portalen der Vogel IT-Medien als Redakteur mit Schwerpunkt IT-Sicherheit beschäftigt ist und vorher als Software-Entwickler gearbeitet hat. Dev-Insider startet am 1. Februar 2017 unter http://www.dev-insider.de , die Anmeldung als registrierter Nutzer mit Zugriff auf Whitepaper und Webinare ist kostenfrei. In ihren Seminaren, Branchengipfeln und Kongressen bietet die Vogel IT-Akademie http://akademie.vogel-it.com IT-Entscheidern und -Partnern fokussiertes Wissen zu einem breiten Themenspektrum. Die Akademie ist ein Geschäftsbereich der Vogel IT-Medien, Augsburg, eine 100pozentige Tochter der Vogel Business Media. Die wichtigsten Medienmarken der Vogel IT-Medien sind IT-BUSINESS, eGovernment Computing, BigData-Insider.de, DataCenter-Insider.de, CloudComputing-Insider.de, IP-Insider.de, Security-Insider.de und Storage-Insider.de. Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170130029

