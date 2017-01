=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 07:00 DE/GfK SE, Trading Statement 2016, Nürnberg 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Quickborn *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2016 Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis, Stockholm 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 09:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und EU-Kommission, u.a. Teilnahme von LSE-CEO Rolet, Frankfurt *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -4.000 gg Vm zuvor: -17.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,8% zuvor: 9,8% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park 13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving 14:00 SE/Bundeskanzlerin Merkel und Schwedens Ministerpräsident Löfven, gemeinsame PK, Stockholm *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 111,9 zuvor: 113,7 *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - GB/Parlament, Beratungen über Brexit-Austrittsantrag, London - US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen ===

