Hollywoods Elite nimmt eine Preisverleihung zum Anlass, Kritik am Einreisebann für Muslime zu üben. Der iranische Oscar-Anwärter Asghar Farhadi bestätigt unterdessen seinen Boykott der Zeremonie im Februar.

Der vielfach ausgezeichnete iranische Regisseur Asghar Farhadi nimmt aus Protest gegen den von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisebann für Muslime aus sieben Ländern nicht an der Oscar-Verleihung teil. In einer Erklärung, die die "New York Times" veröffentlichte, schrieb Farhadi: "Engstirnige Individuen nutzen das Einflößen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen."

Selbst wenn für seine Reise eine Ausnahme gemacht würde, sei das "Wenn und Aber" nicht akzeptabel, schrieb Farhadi. Er verurteile die ungerechten Bedingungen, die den Bürgern der betroffenen Länder aufgezwungen würden.

Farhadi hatte für seinen Film "Nader und Simin - Eine Trennung" 2011 den Goldenen Bären der Berlinale und 2012 den Oscar für ...

