Facebook steht heute wegen eines Rechtsstreits im Fokus. Im Laufe der Woche wird dann aber die jüngste Quartalsbilanz in den Fokus rücken. Am Mittwoch wird Facebook seine Zahlen vorlegen und einen Ausblick auf das Jahr 2017 wagen. Details verrät Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones und mit den Aktien von Apple, Amazon und GrubHub auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.