Der DAX kommt heute nicht richtig in die Gänge. Seit Handelsbeginn steht ein deutliches Minus. Und das obwohl der Euro zumindest heute als Belastungsfaktor wegfällt. Die Gemeinschaftswährung steht zu Wochenbeginn ebenfalls unter Druck. Oswald Salcher von Flatex erwartet noch einige Impulse in dieser Woche . In den USA und in Europa stehen zahlreiche Unternehmensbilanzen im Fokus. Außerdem wirft Salcher im Interview mit Moderator Marco Uome einen Blick auf die Aktie von VW. Die ist den dritten Tag in Folge im Minus. Obwohl es heute gute Nachrichten von VW gab.