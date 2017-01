Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich für eine weitere Annährung Deutschlands an die Ukraine ausgesprochen. Seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 25 Jahren sei zwischen beiden Ländern eine "enge Freundschaft entstanden", sagte Merkel am Montag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin. Diese Freundschaft habe sich gerade in den letzten zweieinhalb Jahren besonders bewährt und solle nun ausgebaut werden.

Deutschland wolle der Ukraine "umfassend mit Rat und Tat weiter zur Seite stehen", sagte Merkel, die ausdrücklich die Reformfortschritte in der Ukraine lobte. Die Ukraine müsse "ein schwieriges IWF-Programm" meistern und habe dabei bisher alle Meilensteine erfüllt, lobte Merkel.

"Wir freuen uns, dass die Ukraine nach einer wirklich schweren Zeit und harten Reformen jetzt wieder Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hat", sagte die Kanzlerin. In der Ukraine seien 1.200 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung tätig, die deutschen Exporte seien in den ersten drei Quartalen 2016 um fast 17 Prozent gestiegen.

Poroschenko fordert Moskau

Merkel kündigte auch einen Austausch mit Poroschenko über die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens an. Der Waffenstillstand existiere nicht, es gebe viele Tote zu beklagen, "und deshalb muss ich sagen, dass die Lage an der Kontaktlinie Besorgnis erregend ist".

Deshalb müsse auf Grundlage des Minsker Abkommens "alles getan werden, um voranzukommen, auch wenn sich das als sehr schwierig erweist", sagte die deutsche Regierungschefin. Das Normandie-Format sei der richtige Rahmen, um daran zu arbeiten.

Poroschenko äußerte die Hoffnung, dass sich auch Russland wieder an der Implementierung des Minsker Abkommens beteiligen werde. "Wenn dies nicht der Fall sein wird, so glauben wir, dass die Sanktionen nicht nur aufrechterhalten, sondern womöglich auch verstärkt werden müssen", sagte er.

