Die Bundesregierung hat heute in ihrem Arbeitspapier auch Erleichterungen für den Privatkonkurs vorgestellt. Während die staatlichen Schuldnerberater sehr zufrieden sind, ist der KSV1870 nur bedingt erfreut. Letzterer will die Erleichterung nur für ehemalige Selbstständige, die mit ihrer Firma in die Insolvenz geschlittert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...