Frankfurt - Abermals gibt US-Präsident Trump den Takt vor - diesmal sorgt er mit einem Einreiseverbot für viele Muslime für Unsicherheit, so die Deutsche Börse AG. An den asiatischen Börsen habe das bereits zu Verlusten geführt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) liege am Montagmorgen bei 11.766 Punkten etwas leichter, am Freitagabend seien es noch 11.814 Punkte gewesen.

