Wie die größte italienische Bank UniCredit heute mitteilte, wird man im laufenden Jahr 2017 satte 3 Milliarden Euro in Cash aus seiner Münchner Tochter HypoVereinsbank abziehen, und das mit dem Instrument einer Sonderdividende. Zum guten Ton gehört ebenfalls ein konzernweiter Stellenabbau von 6.500 Arbeitsplätzen dazu, wovon die Hypo 1.500 beitragen soll. In Finanzkreisen war es schon seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass die eher schwache Mutter der kapitalstarken Tochter in München lieber früher als später kräftig Geld entziehen wollte. Seit 2005 ist die Hypo in italienischer Hand. Warum aber wird erst jetzt der Mittelabzug in solch einem Ausmaß umgesetzt?

Nun, bis Ende 2014 waren als Aufseher für alle deutschen Banken Bundesbank + BaFin zuständig. Seit November 2014 ist die EZB für die Aufsicht aller europäischen Großbanken zuständig. Damit wurde sozusagen die Aufsicht und wichtige Entscheidungen zur Kapitalausstattung von deutschen Behörden zur zentral gesteuerten Eurozonen-Aufsicht bei der EZB transferiert. Die hat keinen nationalen Blick auf die Dinge, sondern arbeitet verständlicherweise mit einem großen Blick im Rahmen der gesamten Eurozone.

Die deutschen Behörden (was ebenfalls ein offenes Geheimnis ist) blockierten die ganze Zeit solche Mittelabflüsse, weil man verständlicherweise die Kapitalausstattung von Banken mit Sitz in Deutschland möglichst hoch halten wollte. Bekanntermaßen hat die Hypo eine hohe Ausstattung, und wird auch nach diesem Abzug nicht zusammenbrechen - dennoch ist dies eine Schwächung. Und man weiß: Wer einmal so zulangt, macht das ...

