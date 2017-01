Hannover - Am aktuellen Rand sind keine größeren Änderungen bei den EUR-Geldmarktsätzen zu erwarten, so die Analysten der Nord LB.Der 3M-Euribor notiere Anfang der Woche kaum verändert bei -0,328%, der EONIA schwanke seit Wochen in einem sehr engen Band um -0,3500%. In dieser Woche dürfte vor allem die FOMC-Sitzung im Fokus der Investoren liegen, da in den USA in diesem Jahr mehrere Zinsschritte zu erwarten seien - ganz im Gegensatz zur Eurozone. Diesseits des Atlantiks richte sich der Blick sehr viel stärker auf mögliche Hinweise, ob sich zumindest mittelfristig Änderungsbedarf bei der EZB-Geldpolitik ergebe. Nicht neu sei die Erkenntnis, dass die Inflation in den ersten Monaten des Jahres 2017 aufgrund der bereits vielfach zitierten Basiseffekte beim Rohölpreis kräftig anziehe. Im Berichtsmonat Januar habe die deutsche Teuerungsrate bereits die Marke von 2,0% Y/Y ins Visier genommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...