Hannover - Donald Trump bestimmt die Nachrichtenkanäle und damit auch die Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Sein wenig geschicktes Einreiseverbot für Bürger von sieben muslimischen Ländern habe nicht nur zu einer aufgeheizten politischen Situation geführt, es habe die Märkte verunsichert und entsprechende Spuren hinterlassen. Es scheine so langsam realisiert zu werden, dass die Politik Trumps auch ernste wirtschaftliche Folgen haben könne, denn zunächst seien auch Green Card und Visa-Inhaber betroffen gewesen. Damit würden auch Experten für die Wirtschaft anvisiert, entsprechend groß sei auch der Aufschrei bei Unternehmen wie Apple, Google und Facebook gewesen. Eine Eintrübung der Stimmung wirke nicht nur auf die Aktienmärkte, sondern auch auf die Rohstoffe. Hier habe das Rohöl nachgegeben. Brent notiere immerhin aktuell wieder unter USD 55 pro Barrel, WTI unter USD 53. Die Aussichten auf eine Erholung sind hier zumindest kurzfristig durchaus gegeben, denn die OPEC Produktionskürzungen scheinen aktuell tatsächlich zu wirken, so die Analysten der Nord LB.

Den vollständigen Artikel lesen ...