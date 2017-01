Lieber Leser,

schwerer Schlag für alle Anleger des Lotto- und Wettanbieters Zeal Network. Wie das im SDAX notierte Unternehmen überraschend mitteilte, soll die Dividende in diesem Jahr deutlich zusammengestrichen werden. Nachdem im Vorjahr noch 2,80 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet wurden, soll es heuer nur noch mindestens 1,00 Euro sein. Kein Wunder also, dass die Aktionäre schockiert sind und in Scharen aus ihren Positionen flüchten. Die Konsequenz: ein Tagesminus von rund 20 Prozent. ...

