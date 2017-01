NEW YORK (dpa-AFX) - Das vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern hat den US-Aktienmärkten einen schwächeren Wochenstart eingebrockt. Frische heimische Konjunkturdaten verliehen am Montag kaum Impulse.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,70 Prozent auf 19 953,12 Punkte. In der Vorwoche war der US-Leitindex zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten gesprungen. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Montag 0,85 Prozent auf 2275,26 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 1,17 Prozent auf 5107,85 Punkte nach./edh/he

