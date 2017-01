Mainz (ots) -



Johannes B. Kerner versammelt wieder Woche für Woche vier der besten Köche bei sich im Studio. Ab Samstag, 1. April 2017, 16.15 Uhr, im ZDF kochen sie wöchentlich in "Kerners Köche" jeweils ein Gericht eines viergängigen Menüs und stellen sich der strengsten Jury des Landes: sich selbst.



"Nirgendwo sonst treffen so viele Küchenchefs dieser Klasse zusammen und kochen in einer Sendung. 'Kerners Köche' war und bleibt Kult", sagt ZDF-Showchef Dr. Oliver Heidemann.



Neben Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Nelson Müller, Sarah Wiener, Tim Mälzer, Frank Rosin und Johann Lafer begrüßt Johannes B. Kerner auch neue, verheißungsvolle Küchenstars am Studio-Herd. Sie kochen gemeinsam, geben sich gegenseitig Tipps, kritisieren sich, helfen und behindern sich, unterhalten und verköstigen die Zuschauer. Johannes B. Kerner moderiert das Küchenchaos und behält zwischen Vorspeise und Dessert den Überblick.



"Kerners Köche" geht auf die von 2005 bis 2008 erfolgreiche ZDF-Kochsendung am Freitagabend zurück. Geplant sind zunächst zehn 45-minütige Ausgaben. Produziert wird die Sendung von Riverside Entertainment.



