Hannover - Auch in der zweiten Woche der Amtszeit Donald Trumps bleiben alle Augen auf seine Maßnahmen gerichtet, so die Analysten der Nord LB.Schließlich könnten einige gesellschaftspolitische Entscheidungen (Einreiseverbote, Ausweisungen, Mauerbau, ?) mittelfristig betrachtet durchaus auch wirtschaftspolitische Konsequenzen haben. Entsprechend könne sich auch die Stimmung verändern. Daneben dürften sich die Marktteilnehmer in den kommenden Tagen aber auch verstärkt auf die Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten konzentrieren. Insbesondere aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten stünden mit dem ISM PMI, dem Verbrauchervertrauen und dem Arbeitsmarktbericht einige Wochenhighlights an. Daneben würden in Euroland die Schnellschätzung des BIP-Wachstums und in China der CFLP PMI Manufacturing bekannt gegeben.

