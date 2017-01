Frankfurt - In Abwesenheit der chinesischen Händler - diese feiern noch bis einschließlich Donnerstag das Neujahrsfest - legen die Metallpreise zum Wochenstart moderat zu, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer verteuere sich zum Beispiel leicht auf gut 5.900 USD je Tonne. Wie die CFTC-Statistik zeige, sei der Kupferpreisanstieg auf 5.960 USD in der Woche zum 24. Januar stark spekulativ getrieben gewesen. Denn die Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzinvestoren seien um 22% auf ein Allzeithoch von 91,3 Tsd. Kontrakte ausgeweitet worden. Damit habe sich nach Erachten der Analysten bei Kupfer (und auch bei vielen anderen Metallen) beträchtliches Korrekturpotenzial aufgebaut.

