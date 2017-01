Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Nominierung von Martin Schulz als SPD-Chef und Kanzlerkandidat ist der Wahlkampf mit dem Koalitionspartner Union voll entbrannt. Schulz sei "ein weißes Blatt", man wisse nicht, wofür er stehe, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. In Europa habe Schulz für die Vergemeinschaftung von Schulden geworben, "für die Nachlässigkeit mit Schuldensündern, für das Aufweichen von Regeln und Kriterien auf der europäischen Ebene". Das sei "sicherlich keine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit", kritisierte Tauber nach einer Sitzung der Parteispitze.

Es gehe nun "um die Alternative zwischen einer bürgerlich geführten Regierung unter Angela Merkel oder Rot-Rot-Grün mit Martin Schulz", sagte Tauber. Die CDU freue sich auf die bevorstehende Auseinandersetzung, "die wir sicher auch mal hart im Ton, aber immer fair und sachlich führen werden".

"Antideutsche Wirtschaftspolitik"

Der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Hans Michelbach, haute in die gleiche Kerbe wie Tauber. "Indem sich der SPD-Kanzlerkandidat Schulz für Eurobonds und damit für die Vergemeinschaftung der Schulden in Europa ausspricht, betreibt er eine antideutsche Wirtschaftspolitik und gefährdet somit die Stabilität Deutschlands", erklärte der CSU-Politiker, der auch Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanzausschuss ist.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder erklärte im ZDF-Morgenmagazin, zwischen Schulz und seinem Vorgänger Sigmar Gabriel gebe es vielleicht Unterschiede im Auftreten, nicht aber in der Sache. Man wolle allerdings nicht jemanden wählen, "der da ein bisschen fröhlich auf der Bühne herumspringt", sagte Kauder. Gefragt sei vielmehr jemand, der Fragen zu Deutschlands Zukunft beantworten könne. Dazu habe er von Schulz bisher aber wenig gehört. Er sehe jedenfalls keinen Anlass, das Verhalten der Union zu verändern, sagte der CDU-Politiker.

Treffen in München

Tauber bestätigte, dass das seit langem geplante Treffen mit der CSU am Sonntag in München stattfinden werde. Dabei soll ein Unions-Wahlprogramm besprochen und Merkel gleichzeitig zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausgerufen werden.

Den Streitpunkt einer Obergrenze für Flüchtlinge sparen die beiden Schwesterparteien dabei geschickt aus. CSU-Chef Horst Seehofer übernimmt die Forderung bis zur Wahl für seine Partei in einen "Bayernplan" und bringt sie dann - so die Union an die Regierung kommt - bei den Koalitionsverhandlungen im Oktober wieder auf die Tagesordnung.

January 30, 2017

