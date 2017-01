US-Präsident Trump ist zum Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen. Dagegen formiert sich Widerstand: Eine Petition erhält über eine Million Unterschriften. Jetzt setzt sich das Parlament mit der Frage auseinander.

Bei dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und der britischen Premierministerin Theresa May vor wenigen Tagen war die Welt für beide noch in Ordnung. Händchenhaltend gingen die Regierungschefs aus einer kurzen Pressekonferenz, in der sie mehrfach ihre "special relationship" betont hatten. Doch nun stellt eine Online-Petition die Beziehung zwischen den beiden Politikern auf eine harte Probe. Wegen seiner "gut dokumentierten Frauenfeindlichkeit" und "Vulgarität" sei Trump nicht geeignet, um von ihrer Majestät oder dem Prince von Wales empfangen zu werden, heißt es in einer Petition gegen den geplanten Besuch von Trump in Großbritannien. "Deswegen sollte Donald Trump während seiner Amtszeit nicht für einen offiziellen Staatsbesuch in das Vereinigte Königreich eingeladen werden".

Dem Initiator der Petition, Graham Guest, geht es vor allem um die "arme alte Queen", wie er der britischen Zeitung "The Independent" sagte. Diese sei "schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...