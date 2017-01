Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat in Deutschland für eine Renaissance der Immobilie als Anlageobjekt gesorgt. Nachdem der deutsche Immobilienmarkt lange Zeit brachlag, sind die Preise für Wohnraum mittlerweile zum Teil so stark gestiegen, dass der Begriff "Blase" vielerorts die Runde macht. Die Minizinsen, die hohe Nachfrage nach Wohneigentum und das knappe Angebot vor allem in den Boomregionen haben auch die Kurse von Immobilien-Aktien in den letzten Jahren steigen lassen. So ist der Solactive DIMAX Deutschland Index, der zwölf in Deutschland tätige Immobilienkonzerne umfasst, seit Anfang 2012 um knapp 160 Prozent gestiegen. Der DAX hat im selben Zeitraum mit einer Performance von etwas mehr als 90 Prozent klar das Nachsehen.

