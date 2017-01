Frankfurt am Main - Laut der IDC-Studie "Hybrid Cloud in Deutschland" planen über die Hälfte der befragten Unternehmen den Aufbau hybrider Cloud-Umgebungen. Hosted Private und Public Clouds ermöglichen agile Geschäftsprozessautomatisierung, Big Data Analytics und Self-Services für Kunden. Für Personal-, Kunden- und Finanzdaten hingegen wird nach wie vor eine eigene IT-Umgebung bevorzugt. Die komplexe Integration von hybriden Clouds ist eine Hürde.

IDC in Deutschland befragte 274 Organisationen über die zu erwartenden Entwicklungen im Bereich Hybrid Cloud. IDC versteht darunter die Verknüpfung aus unternehmenseigener IT-Umgebung mit Private, Hosted oder Public Cloud Services. Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: 57 Prozent der befragten Unternehmen, die alle über 100 Mitarbeiter beschäftigen, planten laut der Studie innerhalb der nächsten 24 Monate den Aufbau einer hybriden Cloud-Umgebung. Weshalb ist diese IT-Architektur so erfolgreich, und welche Hürden gilt es zu meistern?

Herkömmliche IT-Umgebungen wird es auch in Zukunft geben

Nicht alle Workloads bieten sich an, um auf Hosted Private und Public Clouds verlagert zu werden. Die befragten IT- und Business-Entscheider nennen vor allem personenbezogene und geschäftskritische Daten, die für eine Auslagerung wenig geeignet sind: Personaldaten (58 Prozent), Kundendaten (51 Prozent), Finanzen und Buchhaltung (47 Prozent), aber auch Forschung und Entwicklung (46 Prozent) sind im eigenen Unternehmen besser aufgehoben. Die CIOs bleiben daher gefordert, die Sicherheit der bestehenden IT-Umgebung zu verbessern und die Betriebskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...