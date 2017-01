Zürich - Der Wandel der Reisebranche geht auch 2017 weiter. Weg von Pauschalreisen hin zu individuellen und erlebnisreichen Reisen. Diese Philosophie leben die Schweizerinnen und Schweizer schon länger und nehmen innerhalb Europa eine Vorreiterrolle für diesen Trend ein. Wen wundert's, bleiben doch die Erlebnisse auf der eigens gestalteten Reiseroute unvergesslich. Und dabei beginnt das Reisefeeling bereits bei der tieferen Auseinandersetzung mit den gewünschten Destinationen, Stränden und Hotels.

ebookers.ch hat für einen Vorgeschmack auf das Reisejahr 2017 einzigartige Hotelbetten zusammengestellt.

Tree Hotel, Schweden

Für diejenigen, die sich früher schon immer ein eigenes Baumhaus gewünscht haben, geht mit dem Tree Hotel in Harads, nördlich von Schweden, ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Baumzimmer hängen bis zu sechs Meter hoch in den Bäumen inmitten eines Waldes. Vom Spiegel-Würfel, der sich durch die Reflexionen des Waldes tarnt, bis zum überdimensional grossen Vogelnest über die futuristische, knallrote Blockhütte ist für jeden Design-Liebhaber etwas dabei. Jedes Baumzimmer wurde von einem anderen Architekten entworfen. Was die Baumzimmer ...

