Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004774 -



Bereits jetzt zeichnet sich eine hohe Anzahl an Ausstellern an der

ineltec 2017, der Schweizer Messe für intelligente

Gebäudetechnologie, ab. Sie alle werden einen wichtigen Beitrag

leisten, wenn sich vom 12. bis 15. September 2017 in der Messe Basel

alles um Innovationen und Lösungen für eine intelligente

Energiezukunft dreht. Unter dem Motto «Gebäudetechnik

fachübergreifend planen, realisieren und nutzen» werden am

ineltec-Forum Aussteller, Start-ups und die wichtigsten

Branchenverbände einen interdisziplinären Diskurs führen.



Die intelligente Gebäudetechnik ist das zentrale Element für eine

energieeffiziente Infrastruktur. Dabei sind die fortschreitende

Digitalisierung und die notwendige Energiewende die

Innovationstreiber, um Gebäude komfortabel, sicher und energetisch

wertvoll zu bauen und zu modernisieren. Grundlage dafür ist eine

interdisziplinäre Denkweise und die Vernetzung aller beteiligten

Branchen. Umso erfreulicher ist es, dass viele Marktteilnehmer ihre

Präsenz an der ineltec in Basel vom 12. bis 15. September 2017

bereits bestätigt haben - 85 Prozent der Fläche der Vorveranstaltung

sind bereits belegt. «Die positive Resonanz der Aussteller

unterstützt unsere Bestrebung, die ineltec als die Schweizer

Leitmesse für intelligente Gebäudetechnologie zu positionieren», sagt

Armin Kirchhofer, Exhibition Director der ineltec. Dies bestätigt

auch Thomas Fischer, Head Building Technologies Südeuropa, von

Siemens Schweiz AG: «Die Profilschärfung der ineltec zur Schweizer

Leitmesse für intelligente Gebäudetechnologie passt bestens zu

unserer Ausrichtung auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung

und Digitalisierung. Die Aussteller der ineltec haben die Chance, mit

gesellschaftlich relevanten Inhalten nachhaltig Reputation

aufzubauen. Der stattfindende Wandel in der Branche bietet

erhebliches Potenzial, Produkte und Lösungen als glaubwürdige

Beiträge für eine nachhaltige Energiezukunft zu positionieren».



ineltec-Forum 2017: Innovationen, Trends und Networking



Der digitale Wandel ist allgegenwärtig und prägt Markt, Umwelt,

Individuum und Gesellschaft. Dabei haben sich die Elektroinstallation

sowie die Gebäudeautomation zu einem äusserst dynamischen

Tätigkeitsgebiet entwickelt - mit enormen Chancen, aber auch

Herausforderungen. Denn um mittels einer intelligenten Gebäudetechnik

das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist von Anfang an eine

konsequente, integrale Planung notwendig, welche die kompetente

Realisation sowie die sachkundige Nutzung und Wartung miteinbezieht.

Nur so kann die Gebäudeautomation einen entscheidenden Beitrag

leisten und helfen, Energie zu sparen. Genau diesem Thema widmet sich

das diesjährige ineltec-Forum. Unter dem Motto «Gebäudetechnik

fachübergreifend planen, realisieren und nutzen» diskutieren

Vertreter von Verbänden und Unternehmen an jedem Messetag in

wechselnden Formaten mit Spezialisten und Entscheidungsträgern die

Megatrends der Branche und stellen Lösungen vor. Am Innovationsforum

zeigen junge Firmen (Startups) und etablierte Hersteller in kurzen

Präsentationen ihre innovativen Lösungen und Geschäftsmodelle in den

Bereichen Digitalisierung, Urbanisierung und Energiewende. Dabei

erhalten die Besucherinnen und Besucher der ineltec einen kurzen,

intensiven Überblick über die Neuheiten der Branche. Darüber hinaus

haben sie die Möglichkeit, ausgewählte Innovationen im Rahmen einer

geführten Tour oder im Rahmen eines individuellen Standbesuchs

gezielt zu entdecken. Das Trendforum zeigt übergeordnete soziale und

technologische Entwicklungen und bringt anerkannte Fachspezialisten

mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft auf die Bühne.

Die Veranstaltungen des Trendforums orientieren sich an den

Schwerpunktthemen des Innovationsforums und deren individuellen

Zukunftsaussichten. Das gesamte ineltec-Forum ist eine

Weiterentwicklung des bereits in den letzten Jahren erfolgreichen

Konzeptes bestehend aus einem Mix von Referatsreihen, Fachreferaten,

Ausstellungsbereichen und einer Networkingzone. Zum ersten Mal wird

das ineltec-Forum von eco2friendly organisiert und in enger

Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenverbänden realisiert.



Teilnahme am Innovationspreis



Die interessanten Teilnahmepakete für das Innovationsforum bieten

Ausstellern und Startup-Firmen die Möglichkeit, Innovationen

einzureichen und mit geringem Aufwand sowie zu einem attraktiven

Preis auf dem Innovationsforum vorzustellen. Die beste Präsentation

wird durch eine Fachjury gekürt und mit dem Innovationspreis

ausgezeichnet.



Die Medienmitteilung sowie Bildmaterial stehen unter

www.ineltec.ch/medien zur Verfügung.

ineltec 2017

Datum, Öffnungszeiten: Dienstag, 12., bis Freitag, 15. September

2017, 9.00 - 18.00 Uhr (Freitag bis 16.00 Uhr)

Ort: Messe Basel, Halle 1, Eingang City Lounge Nord

Veranstalterin: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Sonderbereich: ineltec-Forum

Highlights: Innovationsforum, Trendforum, -Innovationspreis,

Zukunftswerkstatt

Internet: www.ineltec.ch



Originaltext: Ineltec / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004774

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004774.rss2



Kontakt:

Ansprechpartnerin für Medien

Dominique Farner, Head Communications

MCH Messe Schweiz (Basel) AG, CH-4005 Basel

dominique.farner@ineltec.ch, www.ineltec.ch

Tel. +41 58 206 21 99, Fax +41 58 206 21 89



Armin Kirchhofer, Exhibition Director

MCH Messe Schweiz (Basel) AG, CH-4005 Basel

armin.kirchhofer@ineltec.ch, www.ineltec.ch

Tel. +41 58 206 32 04, Fax +41 58 206 21 89