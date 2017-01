Austin, Texas (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



car2go N.A., der größte flexible Carsharing-Anbieter in Nordamerika, überraschte seine Kunden heute mit der Einführung der ersten neuen Mercedes-Benz CLA und GLA des Modelljahres 2017 mit vier Türen und fünf Sitzen. car2go geht davon aus, dass der Großteil seiner Flotte in Nordamerika bis Ende 2017 aus Modellen von Mercedes-Benz bestehen wird.



Diese neue Entwicklung folgt direkt auf die verbesserte Servicequalität mit tausenden neuen und besseren smart fortwo Modellen in den USA und Kanada. Die massiven Investitionen in die Flotte zeigen: car2go vertraut in das anhaltende Wachstum und die zunehmende Beliebtheit von Carsharing in Nordamerika.



"Für uns bei Mercedes-Benz steht die Mobilität der Zukunft auf vier Säulen: Vernetzung, autonomes Fahren, Carsharing und elektrische Antriebe", erklärt Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. "Heute machen wir einen weiteren Schritt in Richtung dieser Zukunft, indem wir die nordamerikanische Flotte von car2go um CLA und GLA Modelle von Mercedes-Benz ergänzen. car2go ist bereits der beliebteste Carsharing-Service der Welt. Nun wird er noch attraktiver für kleine Gruppen von Freunden und Familien, die in der Stadt elegant, sicher und komfortabel unterwegs sein wollen."



Die car2go Kunden in Austin, Portland, Seattle und der Region Washington D.C. sind die Ersten, die ab heute in den Genuss der neuen Fahrzeuge von Mercedes-Benz kommen. Die car2go Kunden in Toronto und Vancouver können sie ab Anfang Februar erleben. Im Laufe des Jahres wird car2go seine Flotte in ganz Nordamerika mit neuen Mercedes-Benz und smart Modellen aufrüsten, damit die über 800.000 Kunden in dieser Region elegant, bequem und sicher die wichtigsten Momente im Leben ansteuern können - und natürlich auch alle anderen Ziele.



"Mercedes-Benz ist seit unserem Start 2009 ein starker Partner von car2go und hat die ursprüngliche Flotte aus smart fortwo geliefert", erklärt Paul DeLong, CEO von car2go North America. "Heute spielt unser Service eine wichtige Rolle im Leben von über 800.000 Menschen. Wir freuen uns sehr darüber, unsere Kunden mit neuen Fahrzeugen von Mercedes-Benz belohnen zu können, die sich für lange Wochenendausflüge ebenso gut eignen wie für Erledigungen oder kurze Fahrten mit Freunden. Gemeinsam machen car2go und Mercedes-Benz einen weiteren großen Schritt und bieten den car2go Kunden konkurrenzlose Wahlmöglichkeiten - mit dem smart fortwo das beste Auto für die Parkplatzsuche in engen Innenstädten und ab sofort auch die größeren und luxuriöseren Mercedes-Benz Modelle."



OTS: car2go Group GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115255 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115255.rss2



Pressekontakt: car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966