Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen zogen in den vergangenen Tagen weiter an: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen sprang über die Marke von 0,45%, die der US-Treasuries zeitweise über 2,50%, so die Analysten der Nord LB.Weiterhin werde von wirtschaftspolitischen Impulsen der neuen US-Regierung ausgegangen, was die Inflationsrate heben dürfte. Allerdings könnte der Anstieg der Inflationsrate am aktuellen Rand von vielen verwechselt mit Auswirkungen der angekündigten Maßnahmen Donald Trumps werden - vielmehr sei der Preissprung aber überwiegend mit Basiseffekten zu begründen. Auf neue Konjunkturdaten im Wochenverlauf dürften sich die Marktteilnehmer konzentrieren - mit Marktimpulsen sei beim ISM PMI und beim US-Arbeitsmarktbericht zu rechnen. Das FOMC-Statement könnte durchaus Hinweise liefern, ob bereits im März eine Zinsanhebung eine realistische Option für die Federal Reserve darstelle. (30.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...