Frankfurt - Eine erstaunlich starke Nachfrage Chinas nach US-Baumwolle stützt derzeit den Baumwollpreis, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Hinzu würden die nach einem kurzen Rückgang vom Rekordniveau wieder gestiegenen Netto-Long-Positionen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer kommen. Diese würden also stark auf weiter steigende Notierungen setzen. Das für 2016/17 erwartete zweite Defizit am Baumwollmarkt in Folge sei dabei ein wichtiger Faktor. Allerdings werde dieses zuletzt niedriger geschätzt als in den Vormonaten und deutlich weniger als die Hälfte des Vorjahres. Das Analysehaus Cotlook etwa habe seine Defizitschätzung jüngst von 1,6 auf 1,2 Mio. Tonnen reduziert. Zudem würden sich die Umfrageergebnisse mehren, wonach die US-Landwirte eine deutliche Ausdehnung ihrer Anbaufläche zur Ernte 2017/18 planen würden. Es gebe also durchaus Argumente, die gegen einen weiteren Preisanstieg sprechen würden.

