Die Weltwirtschaft steuert in diesen Tagen auf raue See. Der amtierende US-Präsident schickt sich an die Globalisierung zurückzudrehen und proklamiert einen neuen amerikanischen Protektionismus. Ein starkes Europa könnte den Bestrebungen vielleicht noch Paroli bieten, doch auch der europäische Wirtschaftsraum steht - nicht erst seit dem Brexit - vor der vielleicht größten Herausforderung seit seiner Gründung. Ein großer Verlierer dieser Entwicklung könnte Deutschland sein, denn kaum ein Land hat in den vergangenen Jahren so stark von der bestehenden Wirtschaftsordnung profitiert wie die Bundesrepublik. Muss man sich um die Weltwirtschaft wieder größere Sorgen machen? Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, bei Börse Stuttgart TV.