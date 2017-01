Lieber Leser,

die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon hat ihren Anlegern in letzter Zeit viel Freude bereitet. Eine 12-Monats-Performance von knapp 40 Prozent spricht eine eindeutige Sprache. Der Vergleichsindex DAX konnte im selben Zeitraum "lediglich" um 20 Prozent zulegen. In diesen Tagen kletterte der Anteilsschein bis auf 17,23 Euro in die Höhe und erreichte damit ein neues Mehrjahreshoch. Die Mehrzahl der Analysten ist weiterhin optimistisch gestimmt. Zuletzt hatten Baader Bank ...

