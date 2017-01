Zürich - Neue digitale Technologien versetzen den Menschen in die Lage, ihre eigenen Lebensumstände zu verbessern, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt zu gestalten und damit die Welt zum positiven zu verändern. Die Technologie passt sich dem Menschen an und nicht mehr der Mensch der Technologie. Dadurch haben wir die Kontrolle. Das ist eine der Erkenntnisse der Studie ‚Accenture Technology Vision 2017', die sich mit den disruptiven Technologietrends der kommenden drei Jahre befasst. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto ‚Technologie für Menschen'. Die Studie zeigt anhand von fünf Trends auf, wie die Verbraucher vom technologischen Wandel profitieren werden und warum es sich für Unternehmen lohnt, diese Trends aufzugreifen.

Entscheidend ist, dass Unternehmen neue Technologien einsetzen, um menschliche Fähigkeiten zu ergänzen und zu erweitern, so eine weitere Kernaussage der Studie. Zudem sind die Autoren der ‚Technology Vision' überzeugt, dass wir uns am Anfang eines neuen Technologiezeitalters befinden, in dem nicht allein der Nutzen von Technologie für den Menschen im Vordergrund steht, sondern der Einzelne auch immer grösseren Einfluss auf ihr Design und ihren Einsatz nimmt. So richten sich Technologien zukünftig noch viel stärker an den individuellen Bedürfnissen der Menschen aus und antizipieren diese. Die Folge: Die Nutzererfahrung wird hyper-personalisiert und Technologie lernt vom Menschen.

"Die Geschwindigkeit des technologischen Wandels ist atemberaubend. Wir erleben derzeit den grössten Umbruch seit dem Beginn des Informationszeitalters", sagt Marc Zollinger, Marc Zollinger, Leiter Technology bei Accenture Schweiz. "Je stärker Technologie unsere Arbeit und unser Leben verändert, umso grösser sind die gesellschaftlichen Herausforderungen, aber auch die neuen Möglichkeiten, die damit einhergehen. Letztlich liegt die Gestaltungshoheit darüber, wie dieser Wandel unser Leben verändert, bei den Menschen selbst. Wir sind zuversichtlich, dass Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft ihrer Verantwortung gerecht werden und den positiven Einsatz dieser neuen Technologien sicherstellen."

Für die Technology Vision befragte Accenture mehr als 5.400 Führungskräfte und IT-Manager in 31 Ländern weltweit, darunter auch in der Schweiz. Neun von zehn Befragten (86 Prozent) sind demnach der Meinung, dass es nicht nur rapide Fortschritte bei einzelnen Technologien sind, die zu Innovationen führen, sondern ...

