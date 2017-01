In der vergangenen Handelswoche ging es für die internationalen Aktienmärkte kräftig nach oben. So eroberte der Dow Jones am Mittwoch erstmals in der Geschichte die magische Marke von 20.000 Punkten und markierte am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 20.101 Zählern (Wochenveränderung: +1,3%, Freitagsschlusskurs: 20.094). Auch an der deutschen Börse herrschte Feierstimmung....

Den vollständigen Artikel lesen ...