Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 17 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach fünf harten Jahren besserten sich nun die Fundamentaldaten der europäischen Versorger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Die Konzerne hätten in puncto Kosten und Investitionen Disziplin an den Tag gelegt, so dass die Cashflows gestiegen seien. Anleger nun über RWE-Aktien am besten von den aufgehellten Sektorperspektiven profitieren. Sein neues Kursziel impliziere immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent./la/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0098 2017-01-30/18:10

ISIN: DE0007037129