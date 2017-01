ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen ist es am Montag am Aktienmarkt in Zürich nach unten gegangen. Die jüngsten Entscheidungen des US-Präsidenten Donald Trump, besonders das Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern, verunsicherten die Anleger.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 8.321 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,65 (zuvor: 66,54) Millionen Aktien.

Aktien von Versicherern führten die Liste der Verlierer an. Zurich Financial verbilligten sich um 1,9 Prozent, Swiss Re um 1,5 Prozent und Swiss Life um 0,8 Prozent. Auch Titel aus anderen konjunktursensitiven Sektoren wurden verkauft: ABB verbilligten sich um 1 Prozent und Lafargeholcim um 1,4 Prozent.

Adecco verloren trotz eines positiven Analystenkommentars 1 Prozent. Barclays hat laut Angaben von Händlern die Kaufempfehlung für die Aktie des Personaldienstleisters bekräftigt und das Kursziel auf 80 von 70 Franken erhöht.

Selbst die als defensiv geltende Nestle-Aktie geriet unter die Räder und gab um 1 Prozent nach.

Novartis hielten sich mit einem Plus von 0,1 Prozent besser als der Markt. Die UBS hatte das Kursziel für die Novartis-Aktie auf 70 von 72 Franken gesenkt, die Einstufung "Neutral" aber beibehalten.

January 30, 2017 11:42 ET (16:42 GMT)

