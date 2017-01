Lieber Leser,

der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche seine stärkste Intraday-Aufwärtsbewegung in diesem Jahr verzeichnet. Damit setzte der Index den seit Februar 2016 bestehenden mittelfristigen Aufwärtstrend fort. Nach einer zweiwöchigen Konsolidierung brach der Index nach oben aus. Wir haben berichtet. Der Ausbruch zog eine Aufwertung des Index von 2,2 % nach sich, ehe er am Freitag dann zunehmend wieder an Momentum verlor. In dieser Woche eröffnet der Index mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...