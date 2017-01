Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit tieferen Notierungen in Angriff genommen. Dabei verlor der Leitindex SMI am Montag knapp 60 Punkte oder 0,7%, nachdem er die vergangene Woche noch mit einem Plus von knapp 2% abgeschlossen hatte. Die Anleger hätten nach der jüngsten Kurserholung erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt und Gewinne mitgenommen, hiess es im Handel. Getrübt werde die Stimmung ausserdem vom Entscheid des US-Präsidenten Donald Trump, Bürgern aus sieben muslimisch geprägten Staaten bis auf weiteres die Einreise in die USA zu verwehren.

Der Entscheid Trumps stösst im Ausland wie auch in den USA auf Kritik und belastete unter anderem auch den US-Dollar. An den Finanzmärkten hätten die Unsicherheiten um den politischen Kurs in den USA wieder zugenommen, hiess es. Nachdem die Börsen in der Vorwoche von den hohen Erwartungen an eine wirtschaftsfreundliche US-Politik aufwärts getrieben worden seien, rückten nun mögliche negative Folgen von Trumps Protektionismus in den Blickpunkt, meinten Händler.

Bis Börsenschluss verlor der Swiss Market Index (SMI) 0,70% auf 8'320,83 Punkte. Am späten Nachmittag rutschte der Leitindex zwischenzeitlich sogar bis auf 8'305 Stellen ab. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste 0,68% auf 1'329,89 Punkte und der breite Swiss Performance ...

