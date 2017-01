Tagesausblick für 31.1.: DAX im Korrekturmodus. Apple-Zahlen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Unsicherheit rund um den künftigen Kurs des US-Präsidenten Donald Trump drückte die Aktienmärkte heute weltweit etwas in die Knie. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld kamen heute vor allem die beiden Versorger E.On und RWE unter Druck. Ob diese der Start einer längeren Konsolierung nach der sechswöchigen Rallye ist bleibt zunächst abzuwarten. Heute drückte unter anderem eine Herabstufung. Ins Trudeln gerieten auch die Stahltitel Klöckner & Co, Salzgitter und ThyssenKrupp. Die Softwareschmiede Software AG profitierte derweil von positiven Analystenkommentaren und verbuchte einen Aufschlag von über 5 Prozent.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten an. Besonders im Fokus stehen morgen auch die Daten von Apple.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem AMD, Apple, ExxonMobil, Givaudan und UPS Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal vorlegen.

Charttechnische Signale

Aixtron - Ausbruch über aufwärtsgerichtetes Dreieck. Unterstützung bei EUR 3,40. Nächster Widerstand bei EUR 3,95

Leoni - Durchbruch unter 10-Tage-Durchschnittslinie. MACD dreht nach unten

Salzgitter - Gilligans Island short. Wichtige Unterstützung bei EUR 35,60

Vonovia - Bodenbildung bei EUR 30. Slow Stochastic dreht nach oben.

Wichtige Termine

Japan - Zinsentscheidung der Bank of Japan

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Dezember

Deutschland - Arbeitsmarktdaten

Europa - BIP Eurozone Q4, erste Schätzung

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.530/11.600/11.630 Punkte.

Der DAX® zeigte sich bereits zum Handelsbeginn schwach. Die Abwärtsbewegung setzte sich im Tagesverlauf fort. Erst im Bereich von 11.660 Punkte konnte sich das Aktienbarometer stabilisieren. Nun gilt es die Marke von 11.630 Punkte genau im Auge zu behalten. Solange dieses Level besteht die Chance auf einen Swing bis 11.800/11.900 Punkte. Sackt der Index hingegen unter 11.630 Punkte droht eine Rückkehr sin die Seitwärtsbewegung 11.530/11.630 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.06.2016 - 30.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2012 - 30.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

