FRANKFURT (Dow Jones)--"Die Börse ist keine Einbahnstraße", so eine Börsenweisheit. Nachdem bereits in der Vorwoche ein enttäuschender ifo-Geschäftsklimaindex ein erstes Warnsignal geliefert hatte, haben die jüngsten Aussagen und Erlasse das Vertrauen in den neuen US-Präsidenten Donald Trump weiter schwinden lassen. Vor diesem Hintergrund nahmen die Anleger zu Wochenbeginn erst einmal Gewinne mit. Der DAX schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 11.682 Punkten.

Inflation steigt moderat

Die Inflation in Deutschland ist einer ersten Schätzung zufolge nicht so stark wie erwartet angesprungen. Die harmonisierten Verbraucherpreise sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen. "Die Kernteuerung liegt weiterhin auf moderatem Niveau", stufte Viola Julien, Volkswirtin bei der Helaba, die Lage ein. "Damit steht die Europäische Zentralbank mit ihrer ultraexpansiven geldpolitischen Ausrichtung nicht unter unmittelbarem Handlungsdruck" ergänzte Julien. Der Euro tendierte in Folge schwächer, die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen kamen auf 0,44 Prozent zurück.

Expansionspläne der Allianz kommen nicht gut an

Am deutschen Aktienmarkt gaben Allianz um 1,7 Prozent nach. Laut dem Handelsblatt soll die Allianz den australischen Versicherer QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro übernehmen. Die Equinet-Analysten halten das Szenario für wahrscheinlich. Bei einem möglichen Zukauf in dieser Größenordnung dürfte es allerdings keinen Aktienrückkauf geben.

Daneben sorgten Analystenkommentare für Kursbewegungen. Eon verloren 2,4 und RWE 3,3 Prozent, nachdem die Bank RBC die Aktien zahlreicher europäischer Versorger abgestuft hatte. Aktien der Software AG legten dagegen um 5,5 Prozent zu, nachdem mit UBS und HSBC gleich zwei Banken die Aktie zum Kauf empfohlen hatten. Die Kurse des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (minus 3 Prozent) und des Bezahldienstleisters Wirecard (minus 0,9 Prozent) gaben nach Geschäftszahlen nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,5 (Freitag: 73,3 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,95 (Freitag: 2,97) Milliarden Euro. Es gab 2 Kursgewinner, 28 -verlierer und 0 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.681,89 -1,12% +1,75% DAX-Future 11.693,00 -1,02% +2,17% XDAX 11.690,44 -0,99% +2,12% MDAX 22.595,42 -1,25% +1,83% TecDAX 1.845,58 -0,65% +1,87% SDAX 9.790,54 -0,92% +2,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,03 17 ===

January 30, 2017

