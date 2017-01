Paris (ots/PRNewswire) -



ICG tritt Via Location an Davidson Kempner und Triton Partners ab. Die neuen Aktionäre sind von der im Juni 2015 von ICG unter der Leitung von Xavier P. Négiar eingeführten Umstrukturierungsstrategie überzeugt und beabsichtigen, die Arbeit fortzuführen und ihre Umsetzung zu beschleunigen.



Xavier P. Négiar und sein Team verfügen daher über den Handlungsspielraum zur Einleitung einer zweiten Beschleunigungsphase. "Im Jahr 2015 bestand unser Ziel darin, das Unternehmen um zu gestalten und wieder ein dynamisches Wachstum zu erreichen. Heute treten wir in eine Phase zur Beschleunigung des Wachstums ein. Via Location muss eine Hauptakteurin bei der Konsolidierung des Sektors sein. Wir untersuchen alle Möglichkeiten des externen Wachstums" erklärt Xavier P. Négiar, geschäftsführender Diretor von Via Location.



Als Pionierin der langfristigen und kurzfristigen Vermietung von Nutzfahrzeugen und als drittstärkste Akteurin auf dem französischen Markt hat Via Location sich herausfordernde Wachstumsziele gesetzt und verkündet den Willen, die nächsthöhere Stufe zu erreichen.



Zu Via Location: Via Location ist ein in 1906 gegründetes Unternehmen tätig im Bereich von Full-Service kurz- und langfristiger Nutzfahrzeugvermietung. Via Location betreibt als drittstärkster Herausforderer in seinem Sektor, sein eigenes Netz mit 52 Vermietstationen und 43 Werkstatten in Frankreich und den Benelux-Ländern, mit 670 Angestellten, und einem Umsatz von rund 150 Millionen Euro.



Zu Davidson Kempner: Davidson Kempner ist ein im Jahr 1983 gegründeter amerikanischer Investmentfonds, der ungefähr 25 Milliarden Euro in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Asien verwaltet. Davidson Kempner hält darüber hinaus zahlreiche Beteiligungen im Industriesektor in Europa und insbesondere in Frankreich.



Zu Triton Partners: Triton Partners ist eine im Jahr 1997 gegründete Kapitalanlagegesellschaft, die als verantwortungsvoller Eigentümer ihre Portfoliounternehmen bei der Steigerung ihrer operativen Leistungsfähigkeit unterstützt. Der Fokus von Triton Partners liegt auf der Industrie-, Dienstleistungs- und Konsumgüterbranche. Triton investiert überwiegend in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien.



